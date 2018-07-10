Валентина Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины 22 сентября в Чернигове стартовал летний чемпионат Украины по биатлону.

В первой гонке - смешанной эстафете - победу одержали тернопольские биатлонисты, среди которых и уроженка Сум Анастасия Меркушина. На втором месте - сборная Киевской области, на третьей - сумчане в составе Юлии Журавок, Анны Кривонос, Антона Дудченко и Дениса Насыко. Вторая сумская команда - Екатерина Свинаренко, Виктория Рыжих, Роман Боровик, Виталий Демиденко - была на финише седьмой, третья - Виктория Ермакова, Елена Токарь, Владимир Кошман, Евгений Ивченко - восьмой, четвертая - Анастасия Дидоренко, Татьяна Баранюк, Николай Василенко, Дмитрий Грущак - одиннадцатой.

После этого прошла Гонка Чемпионов, в которой приняли участие 12 пар спортсменов - ветераны и действующие биатлонисты.

По результатам квалификации, которая состоялась перед гонкой преследования, первой на старт отправилась Оксана Хвостенко. И именно пара Оксана Хвостенко - Сергей Семенов и стали в итоге чемпионами.

Пара Анастасии Меркушина и Сергей Седнев стали вторыми по результатам квалификации в эстафете и на том же месте завершили в результате гонку.

Третье и четвертое места также заняли спортсмены в соответствии со своими стартовыми номерами по результатам квалификации. При этом под конец гонки уроженец Сумщины Андрей Дериземля пощекотал нервы своим болельщикам, но все же не упустил призовое место, завоеванное в паре с Анной Кривонос.

Сумчане Вита Семеренко и Олег Бережной немного не дотянули до пьедестала и стали четвертыми в Гонке Чемпионов. Валя Семеренко и Александр Биланенко были пятыми.

В воскресенье чемпионат продолжился спринтами.

В женской гонке первенствовала сумчанка Валентина Семеренко, второй стала экс-россиянка, а ныне представительница Киевщины Дарья Блашко, третьей была уроженка Сум Анастасия Меркушина, дальше – сумчанки Вита Семеренко, Юлия Журавок, Анна Кривонос…

В мужской гонке чемпионом стал черниговчанин Сергей Семенов – дальше львовянин Виталий Кильчицкий и черниговчанин Тарас Лесюк. В десятке лучших трое сумчан – Евгений Ивченко – пятый, Богдан Цымбал – шестой, Денис Насыко – девятый.