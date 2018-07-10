Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4855

Валентина Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины

22 сентября в Чернигове стартовал летний чемпионат Украины по биатлону.

В первой гонке - смешанной эстафете - победу одержали тернопольские биатлонисты, среди которых и уроженка Сум Анастасия Меркушина. На втором месте - сборная Киевской области, на третьей - сумчане в составе Юлии Журавок, Анны Кривонос, Антона Дудченко и Дениса Насыко. Вторая сумская команда - Екатерина Свинаренко, Виктория Рыжих, Роман Боровик, Виталий Демиденко - была на финише седьмой, третья - Виктория Ермакова, Елена Токарь, Владимир Кошман, Евгений Ивченко - восьмой, четвертая - Анастасия Дидоренко, Татьяна Баранюк, Николай Василенко, Дмитрий Грущак - одиннадцатой.

После этого прошла Гонка Чемпионов, в которой приняли участие 12 пар спортсменов - ветераны и действующие биатлонисты.

По результатам квалификации, которая состоялась перед гонкой преследования, первой на старт отправилась Оксана Хвостенко. И именно пара Оксана Хвостенко - Сергей Семенов и стали в итоге чемпионами.

Пара Анастасии Меркушина и Сергей Седнев стали вторыми по результатам квалификации в эстафете и на том же месте завершили в результате гонку.

Третье и четвертое места также заняли спортсмены в соответствии со своими стартовыми номерами по результатам квалификации. При этом под конец гонки уроженец Сумщины Андрей Дериземля пощекотал нервы своим болельщикам, но все же не упустил призовое место, завоеванное в паре с Анной Кривонос.

Сумчане Вита Семеренко и Олег Бережной немного не дотянули до пьедестала и стали четвертыми в Гонке Чемпионов. Валя Семеренко и Александр Биланенко были пятыми.

В воскресенье чемпионат продолжился спринтами.

В женской гонке первенствовала сумчанка Валентина Семеренко, второй стала экс-россиянка, а ныне представительница Киевщины Дарья Блашко, третьей была уроженка Сум Анастасия Меркушина, дальше – сумчанки Вита Семеренко, Юлия Журавок, Анна Кривонос…

В мужской гонке чемпионом стал черниговчанин Сергей Семенов – дальше львовянин Виталий Кильчицкий и черниговчанин Тарас Лесюк. В десятке лучших трое сумчан – Евгений Ивченко – пятый, Богдан Цымбал – шестой, Денис Насыко – девятый. 

Спорт Биатлон

По тематике

Нове место – 2018: сумской биатлонист стал вице-чемпионом мира
27.08.2018 10:13

Нове место – 2018: сумской биатлонист стал вице-чемпионом мира

26 августа в Нове Место (Чехия) завершился летний чемпионат мира по биатлону....

Нове место-2018: сумские биатлонисты снова без медалей
26.08.2018 08:57

Нове место-2018: сумские биатлонисты снова без медалей

25 августа в чешском Нове Место прошли спринтерские гонки в рамках чемпионата мира по летнему биатлону....

В Тростянце завершились биатлонные соревнования
12.07.2018 13:48

В Тростянце завершились биатлонные соревнования

Сегодня, 12 июля, в Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....

В Тростянце провели спринтерские гонки биатлонистов
11.07.2018 16:52

В Тростянце провели спринтерские гонки биатлонистов

Сегодня, 11 июля, в Тростянце на Всеукраинских соревнованиях по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко прошли спринтерские гонки бегом...

В Тростянце стартовали биатлонные соревнования
10.07.2018 16:59

В Тростянце стартовали биатлонные соревнования

Сегодня, 10 июля, в Тростянце состоялось открытие соревнований по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко....

Новости

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
22.09.2018 08:47
Валентина Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины
Сегодня 14:48
В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла
Сегодня 14:32
Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене
Сегодня 14:21
За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП
Сегодня 13:47
Полиция разоблачила лесоруба за незаконной вырубкой деревьев
Сегодня 13:21
Сумские борцы отличились в Скадовске
Сегодня 12:50
Причины мора рыбы в Чешке изучает экоинспекция и госпродпотребслужба
Сегодня 12:14
В Сумах контейнерные площадки оборудуют видеонаблюдением
Сегодня 11:49
БК «СумДУ» узнал соперников по высшей лиге
Сегодня 11:42
«Чего вы сопли разводите?»: мэр Сум снова наехал на своего «любимчика»
Сегодня 11:26
В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.