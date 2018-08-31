Чемпионат Сумщины: результаты 15-го тура 22 сентября были сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Тулиголовець» 0:2 ФК ООО «Велетень» (Глухов)

Голы: Голиков Антон (45), Тарабара Дмитрий (88)

ФК «Кролевец» 0:0 ФК «Шостка»

«Гранум» (Снежки) 2:1 «LS Group» (В.Сыроватка)

Голы: Галета Артем (17), Окипный Руслан (90+4) - Стадник Максим (13)

«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 0:3 ФК «Тростянец»

Голы: Васильев Александр (21), Ващенко Максим (53), Кисиль Сергей (81)

В турнирной таблице лидеры прежние: «Виктория» (Николаевка) – 37 очков в 13 играх, «Альянс» (Липовая Долина) – 34 (13), «LS Group» (В.Сыроватка) – 31 (15), ФК «Тростянец» - 28 (14)…

А в первой лиге за тур до конца определился победитель. Им стал «Колос» из Севериновки.

«Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) 4:1 «Сумбуд-СНАУ» (Сумы)

Голы: Терехов Игорь (16, 32), Иванченко Александр (42), Соловьев Александр (80) - Джейви (43)

ФК «Тростянец-2» 0:1 «Колос» (Севериновка, Сумской район)

Гол: Федченко Александр (66)

«Лебединец» (Лебедин) 0:4 «Явор» (Краснополье)

Голы: Столбцов Артем (5), Мигаль Максим (20, 45), Журавлев Владимир (59)

«Украина-Токари» (Сумской район) 1:0 «Аграрник-Авангард» (Белополье)

Гол: Лойко Дмитрий (7)

У «Колоса» 31 очко в 13 играх, у «Украины-Токари» - 27, у «Кристалла-Локо» - 25… Осталось только опередить серебряного и бронзового призеров.