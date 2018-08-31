Чемпионат Сумщины: результаты 15-го тура

Высшая лига
ФК «Тулиголовець» 0:2 ФК ООО «Велетень» (Глухов)
Голы: Голиков Антон (45), Тарабара Дмитрий (88)
ФК «Кролевец» 0:0 ФК «Шостка»
«Гранум» (Снежки) 2:1 «LS Group» (В.Сыроватка)
Голы: Галета Артем (17), Окипный Руслан (90+4) - Стадник Максим (13)
«Молодежь Роменщины-Альянс-2» 0:3 ФК «Тростянец»
Голы: Васильев Александр (21), Ващенко Максим (53), Кисиль Сергей (81)
В турнирной таблице лидеры прежние: «Виктория» (Николаевка) – 37 очков в 13 играх, «Альянс» (Липовая Долина) – 34 (13), «LS Group» (В.Сыроватка) – 31 (15), ФК «Тростянец» - 28 (14)…
А в первой лиге за тур до конца определился победитель. Им стал «Колос» из Севериновки.
«Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) 4:1 «Сумбуд-СНАУ» (Сумы)
Голы: Терехов Игорь (16, 32), Иванченко Александр (42), Соловьев Александр (80) - Джейви (43)
ФК «Тростянец-2» 0:1 «Колос» (Севериновка, Сумской район)
Гол: Федченко Александр (66)
«Лебединец» (Лебедин) 0:4 «Явор» (Краснополье)
Голы: Столбцов Артем (5), Мигаль Максим (20, 45), Журавлев Владимир (59)
«Украина-Токари» (Сумской район) 1:0 «Аграрник-Авангард» (Белополье)
Гол: Лойко Дмитрий (7)
У «Колоса» 31 очко в 13 играх, у «Украины-Токари» - 27, у «Кристалла-Локо» - 25… Осталось только опередить серебряного и бронзового призеров.
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