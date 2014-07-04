Глава «ATV» отметил юбилей и получил по заслугам 22 сентября глава сумской телерадиокомпании «АTV» Сергею Клочко исполнилось 60.

По случаю круглой даты Сергей Владимирович удостоен Почетного отличия Сумского областного совета «За заслуги перед Сумщиной» III степени. Вручили ее юбиляру первый замглавы Сумского облсовета Анатолий Ричкаль.

Сергей Клочко начинал трудовую жизнь слюсарем, избирался депутатом Сумского облсовета, был секретарем Сумского горсовета, а также замглавы областного совета.

Принимая награду, именинник искренне поблагодарил руководство Сумского областного совета за высокую оценку своей работы.