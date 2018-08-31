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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! Ухудшение погодных условий

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 25 сентября по городу Сумы и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: во время осложнения погодных условий будьте осторожны при нахождении на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, сторонитесь линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Прогноз погоды

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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