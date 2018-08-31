В Сумах пожарные спасли дом от пожара (видео)

23 сентября в 18:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в помещении частного гаража. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, ситуацию осложняло большая пожарная нагрузка - горючие домашние вещи и сено, которые хранилось в здании. Также существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, находившийся всего в 3 м от очага пожара.
В 18:16 силами двух отделений спасателям удалось предотвратить опасность, а в 18:40 - полностью укротить пожар.
Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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