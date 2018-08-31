Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3598

В Сумах пожарные спасли дом от пожара (видео)

Укрощая пожар в гараже, спасатели предотвратили возгорание дома.

23 сентября в 18:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в помещении частного гаража. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, ситуацию осложняло большая пожарная нагрузка - горючие домашние вещи и сено, которые хранилось в здании. Также существовала угроза перекидывания огня на жилой дом, находившийся всего в 3 м от очага пожара.

В 18:16 силами двух отделений спасателям удалось предотвратить опасность, а в 18:40 - полностью укротить пожар.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар

По тематике

Появились фото сгоревшего на Сумщине автобуса
21.09.2018 16:52

Появились фото сгоревшего на Сумщине автобуса

21 сентября в 13:16 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании автобуса на трассе Ромны-Сумы вблизи с. Штеповка Лебединского...

Подробности возгорания автобуса с детьми на Сумщине
21.09.2018 15:19

Подробности возгорания автобуса с детьми на Сумщине

На Сумщине полиция выясняет причины и обстоятельства возгорания автобуса, перевозившего детей....

На Сумщине загорелся автобус с детьми (фото)
21.09.2018 14:36

На Сумщине загорелся автобус с детьми (фото)

Сегодня, 21 сентября, около 13.00 по неизвестным причинам во время движения в направлении Сум под Штеповкой загорелся автобус из Хоружевского...

Ночью в Шостке сгорел автомобиль
20.09.2018 15:39

Ночью в Шостке сгорел автомобиль

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, 17 сентября ночью горел автомобиль «Ауди-80»,...

Ночью в Сумах сгорели две легковушки
19.09.2018 11:23

Ночью в Сумах сгорели две легковушки

Сегодня ночью в 1:20 на пульт «102» поступило сообщение о возгорании автомобиля КИА Rio в Сумах по улице Заливной....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.