Городские власти выделили средства на разделение классов на подгруппы Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обеспечить финансирование разделения классов на подгруппы», которая буквально за сутки собрала 580 голосов сумчан (при необходимых 250-ти).

«Учитывая сложившуюся ситуацию с прекращением в текущем учебном году разделения классов на подгруппы, требуем обеспечить надлежащее финансирование за счет средств городского бюджета всех расходов на осуществление учебного процесса с применением прошлогодней практики распределения классов на подгруппы по изучению отдельных дисциплин (в частности, английского языка, информатики, украинского языка) во всех школах города без исключения», - писала автор петиции Дымовская Валентина Владимировна.

Ответа на электронную петицию пришлось ждать более двух недель:

«В приказе Министерства образования и науки Украины от 20.04.2018 №405 «Об утверждении типовой образовательной программы учреждений общего среднего образования II степени» (для 5-9 классов) четко определен раздел классов на группы при изучении отдельных предметов. Но в то же время в приказе Министерства образования и науки Украины от 20.04.2018 №407 «Об утверждении типовой образовательной программы учреждений общего среднего образования I ступени» (для 2-4 классов) определено, что в начальной школе может осуществляться разделение классов на группы при изучении отдельных предметов в соответствии с действующими нормативами, тогда как в приказе Министерства образования и науки Украины от 20.04.2018 №408 «Об утверждении типовой образовательной программы учреждений общего среднего образования III степени» (для 10-11 классов) вообще не указывается о разделении классов на группы при изучении отдельных дисциплин.

С целью определения объема средств, необходимых для обеспечения в школах города разделения на группы при изучении отдельных предметов на 2018 - 2019 учебный год, управлением образования и науки Сумского городского совета совместно с департаментом финансов, экономики и инвестиций Сумского городского совета были проведены расчеты на основе сети классов, контингента учащихся и приказов Министерства образования и науки Украины.

Сумской городским советом принято решение о выделении дополнительных средств на отрасль «Образование» на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования для разделения классов на группы при изучении отдельных дисциплин. Средства будут распределены между учреждениями образования.

Согласно части 1 статьи 23 Закона Украины «Об образовании» государство гарантирует академическую, организационную, финансовую и кадровую автономию учебных заведений.

Автономия - право субъекта образовательной деятельности на самоуправление, которое заключается в его самостоятельности, независимости и ответственности в принятии решений по академическим (образовательным), организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности, осуществляемой в порядке и пределах, определенных законом.

Частью 1 статьи 26 Закона Украины «Об образовании» определено, что руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и несет ответственность за образовательную, финансово-хозяйственную и иную деятельность учебного заведения.

Согласно части 1 статьи 51 Бюджетного кодекса Украины руководители бюджетных учреждений содержат численность работников и осуществляют фактические расходы на заработную плату (денежное обеспечение), включая расходы на премии и другие виды поощрений или вознаграждений, материальную помощь, только в пределах фонда заработной платы (денежного обеспечения ), утвержденного для бюджетных учреждений в сметах.

Учитывая вышеизложенное, руководитель учреждения вправе выбирать первоочередной приоритет функционирования учебного заведения при наличии необходимой материально-технической базы и условий для организации учебного процесса на должном уровне, соблюдая статьи 51 Бюджетного кодекса Украины».