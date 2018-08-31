Планується біологічна обробка сосни

Засіб для обробки не містить хімічних препаратів, нетоксичний для людей та тварин. Даний захід сприяє підвищенню здатності деревостанів протистояти враженню шкідниками та хворобами.
Обробка буде проводитись в темну пору доби та на безпечній віддалі від приватного сектору.
Крім цього, на попередньо визначених пробних ділянках спеціалісти лісозахисного підприємства проведуть заселення мурахожука. Слід зазначити, що ці комахи є типовими представниками ентомофауни нашого регіону. До їх раціону входять жуки-короїди та їх личинки.
Спеціалісти ДП «Харківлісозахист» та Сумського держлісгоспу і надалі продовжать спостереження за урочищем Сосняк, щоб проаналізувати дієвість вжитих заходів.
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