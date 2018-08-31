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Планується біологічна обробка сосни

Орієнтовно 26-27 вересня Державним підприємством «Харківлісозахист» буде проводитись біологічна обробка хвойних насаджень, вражених верхівковим короїдом, на території урочища Сосняк (м.Суми, мікрорайон Баранівка) в кварталах 142, 96, 57, 56.

Засіб для обробки не містить хімічних препаратів, нетоксичний для людей та тварин.  Даний захід сприяє підвищенню здатності деревостанів протистояти враженню шкідниками та хворобами. 

Обробка буде проводитись в темну пору доби та  на безпечній віддалі від приватного сектору.

Крім цього, на попередньо визначених пробних ділянках  спеціалісти лісозахисного підприємства проведуть заселення мурахожука. Слід зазначити, що ці комахи є типовими представниками ентомофауни нашого регіону. До їх раціону входять жуки-короїди та їх личинки.

Спеціалісти ДП «Харківлісозахист» та Сумського держлісгоспу і надалі продовжать спостереження за урочищем Сосняк, щоб проаналізувати дієвість вжитих заходів.

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