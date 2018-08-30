Химгородок остался без троллейбусов

В связи с этим изменяется маршрут следования троллейбусов № 7, 8 и 13. Коммунальный транспорт не будет доезжать до остановки «Школа № 26», а будет разворачиваться на разворотном круге у депо (временно на период проведения ремонтных работ), сообщают в КП «Электроавтотранс».
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