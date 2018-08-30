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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Химгородок остался без троллейбусов

В Сумах произошел обрыв контактной сети на перекрестке ул. Ахтырская - ул.Харьковская.

В связи с этим изменяется маршрут следования троллейбусов № 7, 8 и 13. Коммунальный транспорт не будет доезжать до остановки «Школа № 26», а будет разворачиваться на разворотном круге у депо (временно на период проведения ремонтных работ), сообщают в КП «Электроавтотранс».

Общество Обрыв контактной сети Троллейбусы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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