Химгородок остался без троллейбусов В Сумах произошел обрыв контактной сети на перекрестке ул. Ахтырская - ул.Харьковская.

В связи с этим изменяется маршрут следования троллейбусов № 7, 8 и 13. Коммунальный транспорт не будет доезжать до остановки «Школа № 26», а будет разворачиваться на разворотном круге у депо (временно на период проведения ремонтных работ), сообщают в КП «Электроавтотранс».