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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05157

Продленка в Сумах будет!

Получила ответ городских властей «Обеспечить финансирование групп продленного дня».

«Требуем обеспечить надлежащее финансирование за счет средств городского бюджета соответствующих расходов на обеспечение необходимого количества групп продленного дня.

Подчеркиваем, что работа групп продленного дня положительно влияет на состояние социальной защищенности населения и предотвращает неконтролируемое пребывание детей школьного возраста во внеурочное время», - писала автор петиции Гаркава Виктория Викторовна.

Ответ на электронную петицию:

«В соответствии с Порядком создания групп продленного дня в государственных и коммунальных учреждениях общего среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 24.06.2018 г. № 677, который официально обнародован 31.08.2018 г.:

- организация и функционирование группы продленного дня осуществляется с соблюдением требований законодательства по охране труда, правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических и государственных строительных правил и норм;

- группа продленного дня создается при наличии необходимой материально-технической базы и условий для организации питания учащихся;

- группы продленного дня функционируют в соответствии с решением учредителя учреждения общего среднего образования по письменным обращениям родителей, иных законных представителей учащихся.

Исполнительным комитетом Сумского городского совета принято решение «Об утверждении сети классов и контингента учащихся в коммунальных учебных заведениях г. Сумы на 2018-2019 учебный год», согласно которому в учреждениях общего среднего образования сформировано 80 групп продленного дня, 22 воспитательные группы в специальных заведениях г. Сумы.

Сумской городским советом принято решение о выделении дополнительных средств на отрасль «Образование» на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования, в том числе и на оплату труда воспитателей групп продленного дня».

Общество Петиция Продленка

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