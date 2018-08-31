На Сумщине врач вымогал у АТОшника-инвалида 140 тысяч

Конотопской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Конотопского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главой врачебно-квалификационной комиссии одной из городских больниц области.
Указанный медик требовал от участника Операции объединенных сил 140 тыс. грн за положительное заключение о необходимости установления инвалидности. В понедельник, 24 сентября 2018 года, после получения 56 тыс. грн глава комиссии утвердил соответствующее заключение.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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