На Сумщине врач вымогал у АТОшника-инвалида 140 тысяч На Сумщине разоблачен глава врачебно-квалификационной комиссии, который требовал у участника ООС 140 тыс. грн за установление инвалидности.

Конотопской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Конотопского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главой врачебно-квалификационной комиссии одной из городских больниц области.

Указанный медик требовал от участника Операции объединенных сил 140 тыс. грн за положительное заключение о необходимости установления инвалидности. В понедельник, 24 сентября 2018 года, после получения 56 тыс. грн глава комиссии утвердил соответствующее заключение.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.