На Сумщине за сутки полиция изъяла два самопала и обрез Операция «Оружие. Взрывчатка» длится с 1 по 30 сентября на всей территории Украины, ее цель - извлечение оружия, боеприпасов и взрывчатки, незаконно хранящихся у граждан, и предупреждение преступлений, связанных с использованием этих опасных предметов.

За последние три дня шестеро жителей Сумщины были уличены работниками полиции в нарушении требований закона. Конотопские правоохранители изъяли у 43-летнего ранее судимого мужчины 37 патронов калибра 5,45 мм. Девять патронов калибра 7,62 мм и запал к гранате имел при себе ранее судимый 34-летний житель Глухова. Оперативники Сумского районного отдела полиции изъяли у 56-летнего жителя района самодельное устройство для стрельбы под патрон калибра 5,6 мм. Выяснилось, что мужчина сам изготовил это «оружие», поэтому насколько она «дееспособная» и опасна, предстоит выяснить экспертам. Обрез охотничьего ружья нашли и изъяли ахтырские детективы у одного из молодых жителей райцентра. Сам юноша признался: нашел его при разборке сарая еще год назад, однако почему до сих пор не сдал в полицию - выясняет следствие. Еще одно самодельное устройство шомпольного типа для стрельбы нашли и изъяли работники Ямпольского отделения полиции у 30-летнего жителя района. Тот объяснил, что нашел самопал буквально накануне на помойке возле своего села. Работники Сумского городского отдела при расследовании другого преступления выяснили, что один из фигурантов дела незаконно хранит оружие. При проверке места вероятного «схрона» они нашли и изъяли корпус гранаты, запал к ней и 36 патронов различного калибра.

Сейчас все «находки» изъяты и направлены на экспертные исследования, по каждому из этих фактов ведутся соответствующие следственные действия, во время которых и проверяются источники происхождения вооружения и цель его хранения.

Работники полиции снова предупреждают: незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.