Сумы попали в десятку рейтинга прозрачности инвестиционного сектора в Украине Сумы с результатом 9,75 из 20 баллов заняли десятое место в рейтинге прозрачности инвестиционного сектора сотни крупнейших городов Украины.

Это результат исследования, которое впервые было выполнено украинским представительством международной антикоррупционной сети Transparency International в рамках программы Transparent cities.

Исследователи взяли себе цель измерить прозрачность инвестиционного сектора - то есть насколько город информирует потенциальных инвесторов о том, что в город стоит инвестировать, насколько открытыми являются правила игры для инвесторов и предпринимателей, какие имеются условия для удобства для них создавать бизнес.

Над разработкой методологии исследования совместно с экспертами TIU работали иностранные инвесторы, представители украинских предприятий, бизнес-ассоциаций, общественных объединений и органов власти. Всего было сформировано 17 индикаторов, которые помогут отразить реальную прозрачность города в инвестиционной сфере.

В городах было проверено наличие антикоррупционных программ, существующую и опубликованную политику в отношении конфликта интересов в городских советах, проведение проверки деятельности предприятий города, наличие инструментов и возможностей в инвестиционном секторе и другое.

Результаты такого исследования помогут облегчить процесс инвестирования и создания нового бизнеса на местном уровне.

В первой тройке городов - Ивано-Франковск, Киев и Винница.

Результаты измерения прозрачности инвестиционной сферы станут частью большого исследования по Рейтингу прозрачности 100 крупнейших городов Украины.