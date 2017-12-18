Сумы попали в десятку рейтинга прозрачности инвестиционного сектора в Украине

Это результат исследования, которое впервые было выполнено украинским представительством международной антикоррупционной сети Transparency International в рамках программы Transparent cities.
Исследователи взяли себе цель измерить прозрачность инвестиционного сектора - то есть насколько город информирует потенциальных инвесторов о том, что в город стоит инвестировать, насколько открытыми являются правила игры для инвесторов и предпринимателей, какие имеются условия для удобства для них создавать бизнес.
Над разработкой методологии исследования совместно с экспертами TIU работали иностранные инвесторы, представители украинских предприятий, бизнес-ассоциаций, общественных объединений и органов власти. Всего было сформировано 17 индикаторов, которые помогут отразить реальную прозрачность города в инвестиционной сфере.
В городах было проверено наличие антикоррупционных программ, существующую и опубликованную политику в отношении конфликта интересов в городских советах, проведение проверки деятельности предприятий города, наличие инструментов и возможностей в инвестиционном секторе и другое.
Результаты такого исследования помогут облегчить процесс инвестирования и создания нового бизнеса на местном уровне.
В первой тройке городов - Ивано-Франковск, Киев и Винница.
Результаты измерения прозрачности инвестиционной сферы станут частью большого исследования по Рейтингу прозрачности 100 крупнейших городов Украины.
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