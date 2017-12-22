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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07289

Октябрьская сессия городского совета состоится 24 октября

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве очередной сессии Сумского городского совета VІІ созыва 24 октября.

Депутатов ждут в 9:00 в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2.

На рассмотрение предлагаются вопросы коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства, о расходовании средств резервного фонда городского бюджета.

Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.

До сессионного заседания они пройдут обсуждения в постоянных депутатских комиссиях, а за неделю до сессии, в соответствии с Регламентом работы Сумского городского совета VII созыва - на согласительном совете глав депутатских фракций и постоянных комиссий.

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