Октябрьская сессия городского совета состоится 24 октября Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве очередной сессии Сумского городского совета VІІ созыва 24 октября.

Депутатов ждут в 9:00 в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2.

На рассмотрение предлагаются вопросы коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства, о расходовании средств резервного фонда городского бюджета.

Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.

До сессионного заседания они пройдут обсуждения в постоянных депутатских комиссиях, а за неделю до сессии, в соответствии с Регламентом работы Сумского городского совета VII созыва - на согласительном совете глав депутатских фракций и постоянных комиссий.