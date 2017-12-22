Октябрьская сессия городского совета состоится 24 октября

Депутатов ждут в 9:00 в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2.
На рассмотрение предлагаются вопросы коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства, о расходовании средств резервного фонда городского бюджета.
Все проекты решений будут опубликованы на Информационном портале Сумского городского совета.
До сессионного заседания они пройдут обсуждения в постоянных депутатских комиссиях, а за неделю до сессии, в соответствии с Регламентом работы Сумского городского совета VII созыва - на согласительном совете глав депутатских фракций и постоянных комиссий.
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