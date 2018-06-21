На Сумщине поймали рыбаков-браконьеров Почти 10 кг рыбы из водоема запрещенной электроудочкой выловили супруги из Конотопского района.

На водоеме вблизи села Озаричи Конотопского района работники рыбоохранного патруля задержали 47-летнего жителя района и его 44-летнюю жену, которые с помощью самодельной электроудочки и резиновой надувной лодки осуществляли незаконный лов рыбы. О злоумышленниках сообщили в полицию. Прибывшие на вызов правоохранители изъяли у супругов почти 10 кг рыбы, в том числе 5 щук, 15 голавлей и 15 окуней. Ущерб, который злоумышленники нанесли рыбным ресурсам государства, составляет почти 10 000 гривен.

В отношении мужчины и женщины в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения или лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого. Правоохранители призывают граждан соблюдать установленные Правила любительского и спортивного рыболовства. А в случае выявления правонарушений, сообщайте об этом в полицию, позвонив на 102, или на бесплатную «горячую» линию по телефону 0-800-50-52-50, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.