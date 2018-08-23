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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине разыскивают 16-летнюю девушку (фото)

16-летняя Дарья Ткаченко еще 20 сентября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об исчезновении Дарьи сегодня в Путивльское отделение полиции сообщила ее мать. По ее словам, ранее дочь неоднократно оставляла дом. На прошлой неделе, а именно 20 сентября, она снова ушла из дома и не вернулась

На вид разыскиваемой 15-16 лет, рост 157 см, худощавого телосложения. Волосы темные до плеч, глаза темные, нос прямой, губы узкие, лицо овальное.

Полицейские принимают все меры, направленные на розыск несовершеннолетней и обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией, которая может помочь в ее розыске сообщить в Путивльский отдел полиции по телефонам (05442) -5-46-61, моб. 0503079817, 0995255713,102 или в ближайший к вам отдел полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Путивль

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