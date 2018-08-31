Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43127

На дорогу Краснополье - Угроеды дополнительно выделили 15 миллионов гривен

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время личного приема.

К главе области обратились жители Краснопольского района с просьбой поспособствовать с ремонтом дороги Краснополье - Угроеды, в частности в селе Покровка.

«Не волнуйтесь, мы уже обращались к центральной власти, и профильный комитет Верховной Рады утвердил решение выделить дополнительно 15 млн грн гривен таможенных средств на ремонт именно этой дороги», - отметил Николай Клочко.

Ранее на этот участок дороги было выделено 21,6 млн гривен таможенных средств - теперь общая сумма составляет 35,5 млн гривен.

Общество Краснопольский район Николай Клочко Ремонт дорог

По тематике

Сегодня 10:52

На Сумщине собираются массово открывать центры социальных служб

Сейчас 524 ребенка в Сумской области состоит на учете социальных служб по делам детей....

22.09.2018 12:50

На Сумщине москвич попросил политического убежища (видео)

В очередной раз гражданин РФ из-за политических преследований попросил убежища в Украине....

21.09.2018 16:32

В Сумах обещают отремонтировать дорогу на Пришибе после Прокошки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «»Дорога между ул. Прокофьева и Пришибской площадью»....

21.09.2018 10:03

В Сумах коммунальный транспорт будет ездить, минуя Троицкую

Сегодня, 21 сентября, с 9:00 проводятся работы по укладке асфальтового покрытия по ул. Троицкая....

Спасатели Шостки и Конотопа получили новую современную технику
17.09.2018 12:39

Спасатели Шостки и Конотопа получили новую современную технику

На День спасатели подразделения ГСЧС в Шостке и Конотопе получили новую технику....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.