На дорогу Краснополье - Угроеды дополнительно выделили 15 миллионов гривен

К главе области обратились жители Краснопольского района с просьбой поспособствовать с ремонтом дороги Краснополье - Угроеды, в частности в селе Покровка.
«Не волнуйтесь, мы уже обращались к центральной власти, и профильный комитет Верховной Рады утвердил решение выделить дополнительно 15 млн грн гривен таможенных средств на ремонт именно этой дороги», - отметил Николай Клочко.
Ранее на этот участок дороги было выделено 21,6 млн гривен таможенных средств - теперь общая сумма составляет 35,5 млн гривен.
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