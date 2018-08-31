На дорогу Краснополье - Угроеды дополнительно выделили 15 миллионов гривен Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время личного приема.

К главе области обратились жители Краснопольского района с просьбой поспособствовать с ремонтом дороги Краснополье - Угроеды, в частности в селе Покровка.

«Не волнуйтесь, мы уже обращались к центральной власти, и профильный комитет Верховной Рады утвердил решение выделить дополнительно 15 млн грн гривен таможенных средств на ремонт именно этой дороги», - отметил Николай Клочко.

Ранее на этот участок дороги было выделено 21,6 млн гривен таможенных средств - теперь общая сумма составляет 35,5 млн гривен.