Сумские аматоры одержали победы 21-23 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

«Виктория» из Николаевки принимала дома «Диназ» (Вышгород, киевская обл.) и легко победила 5:1 (голы забивали Нелин, Кузьмин - 2, Акимов и Швеченко). Липоводолинский «Альянс» в гостях минимально обыграл столичный «Рубикон-Вишневе» (гол на счету Пикуля).

После 7 туров Альянс поднялся на второе место, имея в активе 14 очков (в 8 играх). Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.) с 22 очками. У «Вктории» 12 очков (в 7 играх) и пятое место…