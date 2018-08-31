Сумские аматоры одержали победы

«Виктория» из Николаевки принимала дома «Диназ» (Вышгород, киевская обл.) и легко победила 5:1 (голы забивали Нелин, Кузьмин - 2, Акимов и Швеченко). Липоводолинский «Альянс» в гостях минимально обыграл столичный «Рубикон-Вишневе» (гол на счету Пикуля).
После 7 туров Альянс поднялся на второе место, имея в активе 14 очков (в 8 играх). Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.) с 22 очками. У «Вктории» 12 очков (в 7 играх) и пятое место…
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