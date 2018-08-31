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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16138

Сумские аматоры одержали победы

21-23 сентября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

«Виктория» из Николаевки принимала дома «Диназ» (Вышгород, киевская обл.) и легко победила 5:1 (голы забивали Нелин, Кузьмин - 2, Акимов и Швеченко). Липоводолинский «Альянс» в гостях минимально обыграл столичный «Рубикон-Вишневе» (гол на счету Пикуля).

После 7 туров Альянс поднялся на второе место, имея в активе 14 очков (в 8 играх). Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкасская обл.) с 22 очками. У «Вктории» 12 очков (в 7 играх) и пятое место…

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол

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«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
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«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
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«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
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CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
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13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
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«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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