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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5283

На Сумщине собираются массово открывать центры социальных служб

Сейчас 524 ребенка в Сумской области состоит на учете социальных служб по делам детей.

Для эффективной работы с такими детьми и их родителями необходимо каждый район и ОТГ обеспечить высококвалифицированными специалистами и социальными службами. Об этом говорили на аппаратном совещании в облгосадминистрации.

«Службы по делам детей созданы только в шести громадах Сумщины, еще в двух - планируют создать. Отсутствие этих органов не позволяет оперативно выявлять и вмешиваться в сложные ситуации, в которых могут оказаться дети», - прокомментировал начальник областной службы по делам детей Юрий Калиновский.

Он добавил, что именно недостаточный уровень культуры, заработки в других странах и эмоционально-психическая нагрузка родителей вызывает сложные жизненные ситуации в семьях. «Мы планируем инициировать рейды родительских сообществ, которые вместе выявляли бы неблагополучные семьи и проводили разъяснительную работу», - отметил чиновник.

По словам и.о. директора Сумского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Светланы Поляченко, на Сумщине действует 23 центра, работники которых регулярно проводят социальную работу с семьями и детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Профильный замглавы облгосадминистрации Иван Боршош убежден, что все социальные службы должны быть обеспечены психологами: «Сегодня внимание местных органов исполнительной власти к неблагополучным семьям недостаточно. Однако кадровое обеспечение социальных служб является крайне важным и актуальным, поскольку именно на них возложено осуществление социальной реабилитации и вопросы психокоррекции всех пострадавших».

Глава Сумской ОГА Николай Клочко поручил главам райгосадминистраций, городским головам и главам ОТГ принять все меры по налаживанию сотрудничества между соответствующими службами и органами власти, а также обеспечить своевременную медицинскую и социально-правовую помощь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с органами власти должен решить вопрос обеспечения квалифицированными кадрами для работы с неблагополучными семьями, детьми, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Через месяц доложить о результатах проведенной работы», - резюмировал Н.Клочко.

Общество Николай Клочко Социальные службы

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