На Полтавщине в аварию попала маршрутка «Киев-Сумы»

Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль «КамАЗ» (молоковоз) и «Мерседес Спринтер» (маршрутный микроавтобус сообщением «Киев-Сумы»). Сейчас в медицинское учреждение доставлен пятерых пассажиров и водителя «Мерседеса».
Работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.
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