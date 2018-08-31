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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Полтавщине в аварию попала маршрутка «Киев-Сумы»

Автомобильная авария произошла сегодня, 24 сентября, около 15:00 на 157-м километре автодороги Киев-Харьков вблизи города Пирятин.

Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль «КамАЗ» (молоковоз) и «Мерседес Спринтер» (маршрутный микроавтобус сообщением «Киев-Сумы»). Сейчас в медицинское учреждение доставлен пятерых пассажиров и водителя «Мерседеса».

Работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

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