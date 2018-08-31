На Полтавщине в аварию попала маршрутка «Киев-Сумы» Автомобильная авария произошла сегодня, 24 сентября, около 15:00 на 157-м километре автодороги Киев-Харьков вблизи города Пирятин.

Предварительно установлено, что столкнулись автомобиль «КамАЗ» (молоковоз) и «Мерседес Спринтер» (маршрутный микроавтобус сообщением «Киев-Сумы»). Сейчас в медицинское учреждение доставлен пятерых пассажиров и водителя «Мерседеса». Работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины автомобильной аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.