В Сумах пройдет всеукраинский флешмоб

Акция направлена на привлечение внимания к детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, преодоление стереотипов и информирования граждан о маленьких украинцах разного возраста, их братьях и сестричках, которые воспитываются в интернатных заведениях и ожидают усыновления.
Акция состоится у памятника Т.Г. Шевченко на ул. Соборная в Сумах с участием представителей учреждений, общественных и благотворительных организаций, усыновителей, опекунов / попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитанников центров социально-психологической реабилитации детей.
Участники мероприятия, держа в руках цветные шарики, сделают большое сердце, внутри которого дети. Приглашаем всех неравнодушных к проблеме детского сиротства, присоединиться к флэш-мобу.
За подробной информацией обращайтесь по телефону: 77-52-59.
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