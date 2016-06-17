Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30168

В Сумах пройдет всеукраинский флешмоб

28 сентября в 14:00 служба по делам детей Сумской облгосадминистрации проведет Всеукраинскую акцию-флешмоб «Усыновление - это любовь навсегда».

Акция направлена на привлечение внимания к детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, преодоление стереотипов и информирования граждан о маленьких украинцах разного возраста, их братьях и сестричках, которые воспитываются в интернатных заведениях и ожидают усыновления.

Акция состоится у памятника Т.Г. Шевченко на ул. Соборная в Сумах с участием представителей учреждений, общественных и благотворительных организаций, усыновителей, опекунов / попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитанников центров социально-психологической реабилитации детей.

Участники мероприятия, держа в руках цветные шарики, сделают большое сердце, внутри которого дети. Приглашаем всех неравнодушных к проблеме детского сиротства, присоединиться к флэш-мобу.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 77-52-59.

Общество Дети-сироты Усыновление Флеш-моб

По тематике

02.02.2018 10:00

В Шостке двум сиротам вручили ключи от квартир

Мэр Шостки Николай Нога торжественно вручили ключи от квартир двум жительницам Шостки, которые относятся к категории лиц, лишенных родительской опеки...

15.01.2018 09:25

На Сумщине более 2 тысяч детей-сирот и лишенных родительской опеки

На Сумщине насчитывается 2048 детей-сирот и лишенных родительской опеки....

21.09.2017 08:12

20 детей c Сумщины зимой могут отдохнуть в США

Такое предложение получили директора школ-интернатов Сумской области от всеукраинского благотворительного фонда, который сотрудничает с подобными организациями в Соединенных Штатах Америки....

19.04.2017 14:44

С начала года на Сумщине усыновленных 6 детей

5 детей - из Сумского областного специализированного дома ребенка и 1 - из семьи опекуна, в том числе 2 детей...

17.06.2016 08:29

На Сумщине прокуратура защищает права детей-сирот

Сумской местной прокуратурой уделяется особое внимание отстаиванию законных прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, на наследственное имущество. Так, в текущем...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.