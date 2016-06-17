В Сумах пройдет всеукраинский флешмоб 28 сентября в 14:00 служба по делам детей Сумской облгосадминистрации проведет Всеукраинскую акцию-флешмоб «Усыновление - это любовь навсегда».

Акция направлена на привлечение внимания к детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, преодоление стереотипов и информирования граждан о маленьких украинцах разного возраста, их братьях и сестричках, которые воспитываются в интернатных заведениях и ожидают усыновления.

Акция состоится у памятника Т.Г. Шевченко на ул. Соборная в Сумах с участием представителей учреждений, общественных и благотворительных организаций, усыновителей, опекунов / попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитанников центров социально-психологической реабилитации детей.

Участники мероприятия, держа в руках цветные шарики, сделают большое сердце, внутри которого дети. Приглашаем всех неравнодушных к проблеме детского сиротства, присоединиться к флэш-мобу.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: 77-52-59.