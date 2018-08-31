Глуховчанка отдала 40 тысяч фейковому копу 47-летняя жительница Глухова доверчиво отдала злоумышленнику, который назвался работником полиции, 40 000 гривен за якобы испорченный дорогостоящий телефон.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя глуховчанка. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, назвавшийся работником полиции и сообщил, что ее 26-летняя дочь разбила телефон в одном из магазинов города и сейчас находится в полиции. Чтобы в отношении нее не открывали уголовное производство, предложил «возместить» стоимость разбитого телефона и «решить» этот вопрос за денежное вознаграждение. Женщине сообщили номер банковской карточки для того, чтобы она перевела 40000 гривен.

«Озадаченная новостью женщина позвонила дочери, однако та трубку не взяла. Вместо того, чтобы дождаться ее ответа, заявитель поспешила перевести деньги через ближайший Айбокс, - комментирует Александр Войтенко, начальник Глуховского отдела полиции. - А когда через некоторое время переговорила с дочкой, выяснилось, что с ней все в порядке. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Сейчас принимаются все меры направлены на розыск злоумышленников».

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой не быть доверчивыми во время разговоров с незнакомцами. Если вам сообщили, что родственник или близкий человек находится в полиции, расспросите, где именно он находится, его персональные данные, после чего сами позвоните в отделение полиции и убедитесь в этом. Как правило, такие звонки оказываются обычной «мошеннической ловушкой», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.