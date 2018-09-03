Сумчанка, пострадавшая в ДТП на Полтавщине, умерла в реанимации Стали известны некоторые подробности вчерашнего ДТП на Полтавщине, в котором пострадали 7 сумчан.

24 сентября в Пирятинском районе, на 156 км автодороги Киев-Харьков, водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц 311», который двигался по маршруту Варшава-Сумы, гражданин П. 1983 года рождения, житель г. Сумы, не придерживался безопасного интервала и скорости движения и совершил столкновение с автомобилем автоцистерной «МАЗ-54328» под управлением водителя С. 1963 года, жителя г. Пирятин, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Бенц 311» и 6 пассажиров получили травмы и были госпитализированы в Пирятинскую ЦРБ, где пассажирка В. 1971 года рождения, жительница г. Сумы, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы,, сообщили в управлении гражданской защиты полтавской облгосадминистрации.