Сумчанка, пострадавшая в ДТП на Полтавщине, умерла в реанимации

24 сентября в Пирятинском районе, на 156 км автодороги Киев-Харьков, водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц 311», который двигался по маршруту Варшава-Сумы, гражданин П. 1983 года рождения, житель г. Сумы, не придерживался безопасного интервала и скорости движения и совершил столкновение с автомобилем автоцистерной «МАЗ-54328» под управлением водителя С. 1963 года, жителя г. Пирятин, который двигался впереди в попутном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Бенц 311» и 6 пассажиров получили травмы и были госпитализированы в Пирятинскую ЦРБ, где пассажирка В. 1971 года рождения, жительница г. Сумы, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы,, сообщили в управлении гражданской защиты полтавской облгосадминистрации.
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