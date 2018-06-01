В Украине ввели в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен Национальный банк Украины 25 сентября ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Начиная с сегодняшнего дня 20-гривневая банкнота нового образца является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

Она будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года. Гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые.

Первая партия обновленных 20-гривневых банкнот в количестве более 5 млн штук распределены между подразделениями Национального банка Украины в регионах для дальнейшего распределения между банками, которые в свою очередь обеспечат украинцев новыми банкнотами.

Всего в этом году будет напечатано около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривен.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в наличном обороте Украины находилось около 125 млн банкнот номиналом 20 гривен на сумму почти 2,5 млрд гривен (около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении).

Справка

Дизайн банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 наследует обновленные банкноты номиналом 100 грн образца 2014 и 500 гривен образца 2015 года.

На обновленной банкноте номиналом 20 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2003 года:

- на лицевой стороне в центре размещен портрет Ивана Франко;

- на оборотной стороне - изображение здания Львовского оперного театра.

Справа от портрета, как и на остальных банкнотах нового образца, расположен оптически переменный защитный элемент для визуального контроля. Он выполнен в виде стилизованного изображения цветка специальной краской (OVI), которая меняет цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения с пурпурного (или малиново-фиолетового) на оливково-зеленый.

Увеличено также изображение номинала, улучшено ультрафиолетовую и инфракрасную защиту, усовершенствован знак для распознавания людьми с нарушениями зрения и т.п.

Узнать больше об особенностях и элементы защиты обновленной 20-гривневой банкноты, а также получить ответы на актуальные вопросы можно на странице специального информационного портала: https://20uah.bank.gov.ua.