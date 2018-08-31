Сумские патрульные задержали автовора Патрульные задержали мужчину, который подозревается в автомобильных кражах.

Ночью патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине, который ходит возле автомобилей на улице Котляревского.

Инспекторы патрульной полиции оперативно прибыли на место происшествия, где при осмотре прилегающей территории обнаружили открытые четыре автомобиля. В одном из авто были сняты автомагнитола, колонки и аккумулятор.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Осматривая территорию, за гаражом инспекторы обнаружили скрытые вещи, которые, как потом выяснилось, были похищены из автомобиля.

Когда следователь осуществлял осмотр места происшествия, патрульные заметили подозрительного мужчину, который как раз двигался в сторону гаража, где были спрятаны похищенные вещи, а также отвечал ориентированию. Только заметив полицейских, гражданин пошел совсем в другом направлении и резко ускорил шаг.

Стражи порядка догнали и остановили его. 18-летний мужчина имел грязную одежду, путался в показаниях, а также не мог объяснить, что делает в этом районе, ведь проживает почти в 10 километрах от места, где его остановили.

Полицейские доставили его в Сумской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.