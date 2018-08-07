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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3163

На Сумщине поймали очередного браконьера-рыбака

Три мешка рыболовных сетей и более 10 килограммов рыбы изъяли у мужчины глуховские правоохранители.

В дежурную часть Глуховского отдела полиции поступило сообщение от местных граждан о том, что на водоеме в с. Викторово мучжина браконьерским способом занимается ловлей рыбы.

На месте происшествия сотрудники криминальной полиции обнаружили 42-летнего жителя города, который с помощью сеток и резиновой лодки осуществлял незаконный лов рыбы.

У него изъяли три мешка рыболовных сетей, резиновую лодку и почти три десятка карасей, десяток линей, два окуни и две щуки.

Сейчас правоохранители устанавливают убытки, которые злоумышленник нанес рыбным ресурсам. В отношении него следователи полиции открыли уголовное производство ч. 1 ст. 249 УК Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом». Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Браконьерство Глуховский район

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