В Сумах «ГАЗель» сбила велосипедиста

ДТП произошло по в Сумах, на ул. С. Бандеры, в 19:00 24 сентября. 46-летний водитель автомобиля «ГАЗ-322132» совершил наезд на 66-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть дороги.
В результате столкновения последний получил многочисленные телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, раны носа, закрытого перелома головки малоберцовой кости правой ноги, забоя таза, и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение потерпевшему» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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