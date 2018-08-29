На Сумщине подорвали два устаревших боеприпаса За минувшие сутки на Сумщине 2 боеприпаса уничтожены и 2 обнаружено.

24 сентября в 16:00 группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 122-мм. и 152-мм. артиллерийских снарядов. Боеприпасы накануне нашли в лесопосадке с. Хмелев Роменского района, на расстоянии до 4 км от жилых домов.

В этот же день две 50-мм. минометные мины в лесополосе на расстоянии 2 км от жилых домов нашли в с. Бочки Конотопского района, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.