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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47163

Сумчане просят заасфальтировать школьный двор

За 4 дня сумчане собрали больше половины голосов за ремонт двора школы № 4.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Заменить асфальтное покрытие двора СОШ № 4».

«Асфальтное покрытие школьного двора начальной школы № 4 (ул. Петропавловская, 102) находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Идя в школу, нужно обходить «дыры» в асфальте, чтобы не упасть и не травмироваться. Так это взрослому пройти трудно. А дети каждый день приходят из школы с обдертыми коленями. Неужели власти нет дела до развития и благоустройства учебных заведений? Неужели первоклассники не должны находиться в безопасной и комфортной среде? Поскольку сейчас происходит замена покрытия тротуаров по ул. Петропавловской можно было бы одновременно заменить это покрытие и на территории учреждения (площадь школьного двора занимает незначительную часть заменяемой территории всей ул. Петропавловской). Родители ежегодно обивают пороги власти по данному вопросу, но и на сегодняшний день имеем одни обещания. Чего остается ждать? Что нас кто-то услышит, или новых детских травм. Просим общественность города поддержать это больной вопрос для многих сумчан», - пишет автор петиции Борищик Вадим Иванович.

Дата начала сбора подписей: 21 сентября 2018 года. До конца сбора подписей осталось: 41 день. По состоянию на 25 сентября петицию подписали 157 человек из 250 необходимых.

Общество Петиция Ремонт тротуаров Школа № 4

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