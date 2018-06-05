Сумские конники отличились на кубке Украины С 21 по 23 сентября на территории КСК «Бреч» на Черниговщине проходил ежегодный Кубок Украины по преодолению препятствий.

В финальный день соревнований победителем в маршруте для лошадей 5 лет стал Александр Иванов на коне Каравелла. Эдуард Гармаш занял второе и третье место вместе с Олимпиадой и Дели. В маршруте для лошадей 6-7 лет первое место у Василия Зайцева и Газаро, второе - у Александра Иванова и Лорда, третье – у Василия Зайцева и Бугатти. В маршруте «Гран При» выстоя 150 см второе место завоевал Евгений Индюшкин на Летс Гоу.