Пьяные роменчане избили беременную женщину

В пятницу молодожены вместе с отцом женщины стали свидетелями, как группа молодых людей ломают остановку общественного транспорта на улице Полтавской в Ромнах. Вандалам сделали замечание, однако те отреагировали довольно эмоционально. Сначала началась словесная перепалка, затем молодые набросились на отца. Следующей стала и сама женщина.
Драку увидели те, кто проезжали мимо. Остановилось несколько машин, собственно, поэтому вандалы и бросились с места происшествия.
«Женщину доставили в Роменскую ЦРБ, - рассказала начальник следственного отделения Роменского ОП Юлия Сергиенко. - Ее госпитализировали в хирургии. Ее отец получил незначительные телесные повреждения. Нападающих нашли в тот же вечер. Всем трем - по 20 лет, жители города. Преступление они совершали навеселе».
Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Максимальное наказание, которое им грозит - ограничение свободы на срок до 5 лет, пишет Новий погляд Ромещини.
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