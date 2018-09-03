Пьяные роменчане избили беременную женщину Женщину госпитализировали в хирургическое отделение, ее отец получил телесные повреждения.

В пятницу молодожены вместе с отцом женщины стали свидетелями, как группа молодых людей ломают остановку общественного транспорта на улице Полтавской в Ромнах. Вандалам сделали замечание, однако те отреагировали довольно эмоционально. Сначала началась словесная перепалка, затем молодые набросились на отца. Следующей стала и сама женщина.

Драку увидели те, кто проезжали мимо. Остановилось несколько машин, собственно, поэтому вандалы и бросились с места происшествия.

«Женщину доставили в Роменскую ЦРБ, - рассказала начальник следственного отделения Роменского ОП Юлия Сергиенко. - Ее госпитализировали в хирургии. Ее отец получил незначительные телесные повреждения. Нападающих нашли в тот же вечер. Всем трем - по 20 лет, жители города. Преступление они совершали навеселе».

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Максимальное наказание, которое им грозит - ограничение свободы на срок до 5 лет, пишет Новий погляд Ромещини.