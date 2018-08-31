В Сумах в среду ограничат движение транспорта по улице Троицкой

Речь идет об отрезке дороги от ул. Ивана Деревянко до ул. Новоместенская, где в этот день на проезжей части буду укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Из-за этого с 8:00 до 19:00 данный участок дороги будет закрыт для транспорта.
Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время личного приема....
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Сегодня, 21 сентября, с 9:00 проводятся работы по укладке асфальтового покрытия по ул. Троицкая....
В связи с проведением в Сумах ярмарочного мероприятия «Агродень-2018» завтра, 8 сентября, временно перекроют движение транспорта....
В Краснопольской ОТГ на дорогах, которые не обустраивались десятки лет, сейчас проводятся ремонты....