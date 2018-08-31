В Сумах в среду ограничат движение транспорта по улице Троицкой В связи с ремонтом дороги, в среду, 26 сентября, будет ограничено движение транспорта на одном из участков по ул. Троицкая.

Речь идет об отрезке дороги от ул. Ивана Деревянко до ул. Новоместенская, где в этот день на проезжей части буду укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Из-за этого с 8:00 до 19:00 данный участок дороги будет закрыт для транспорта.