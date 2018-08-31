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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38150

В Сумах в среду ограничат движение транспорта по улице Троицкой

В связи с ремонтом дороги, в среду, 26 сентября, будет ограничено движение транспорта на одном из участков по ул. Троицкая.

Речь идет об отрезке дороги от ул. Ивана Деревянко до ул. Новоместенская, где в этот день на проезжей части буду укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Из-за этого с 8:00 до 19:00 данный участок дороги будет закрыт для транспорта.

Общество Ограничение движения Ремонт дорог Улица Троицкая

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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