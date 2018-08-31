Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43107

У врача-взяточника нашли больше миллиона гривен

Главе врачебно-квалификационной комиссии сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки.

Конотопской местной прокуратурой сегодня, 25 сентября, задержанному накануне главе врачебно-квалификационной комиссии одной из городских больниц области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, что глава комиссии требовал от участника Операции объединенных сил 140 тыс. грн за положительное заключение о необходимости установления инвалидности. Неправомерную выгоду медик, который имеет почетное звание «Заслуженный врач Украины», согласился получить частями. Только после получения 56 тыс. грн он утвердил соответствующее заключение и был задержан сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Конотопского отдела полиции.

В понедельник, 24 сентября, по месту жительства и в рабочем кабинете главы комиссии проведено санкционированные обыски. Во время указанных следственных действий изъято более 1 млн грн наличными.

Сейчас медик находится в изоляторе временного содержания, прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об отстранении задержанного от должности, наложение ареста на изъятое имущество и, учитывая преклонный возраст и необходимость надзора за прикованной к постели женой, избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Вместе с тем, в рамках уголовного производства проверяется законность утверждения подозреваемым медицинской документации, необходимой для установления инвалидности около 800 гражданам в течение 2018 года. Также проверяются другие лица, которые могут быть сообщниками задержанного.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Конотоп

По тематике

Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов (видео)
Сегодня 14:31

Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов (видео)

23 сентября, около 2 часов, на улице Героев Крут экипаж патрульных, чтобы привлечь свидетелей для проведения процедуры освидетельствования на состояние...

На Сумщине врач вымогал у АТОшника-инвалида 140 тысяч
Вчера 16:22

На Сумщине врач вымогал у АТОшника-инвалида 140 тысяч

На Сумщине разоблачен глава врачебно-квалификационной комиссии, который требовал у участника ООС 140 тыс. грн за установление инвалидности....

На Сумщине на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы
21.09.2018 12:23

На Сумщине на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы

В Ахтырке во время получения 300 долларов США взятки разоблачен заместитель начальника горрайонного управления Госпродпотребслужбы....

На Сумщине появился новый радиовещатель
20.09.2018 16:09

На Сумщине появился новый радиовещатель

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признала победителем конкурса на радиочастоту 101,1 МГц в г. Конотопе ООО «Громада»,...

В Конотопе будут судить жестокого убийцу
20.09.2018 15:11

В Конотопе будут судить жестокого убийцу

Пожизненное лишение свободы грозит мужчине, который за непристойное предложение с особой жестокостью лишил жизни товарища....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.