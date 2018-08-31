У врача-взяточника нашли больше миллиона гривен Главе врачебно-квалификационной комиссии сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки.

Конотопской местной прокуратурой сегодня, 25 сентября, задержанному накануне главе врачебно-квалификационной комиссии одной из городских больниц области сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, что глава комиссии требовал от участника Операции объединенных сил 140 тыс. грн за положительное заключение о необходимости установления инвалидности. Неправомерную выгоду медик, который имеет почетное звание «Заслуженный врач Украины», согласился получить частями. Только после получения 56 тыс. грн он утвердил соответствующее заключение и был задержан сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Конотопского отдела полиции.

В понедельник, 24 сентября, по месту жительства и в рабочем кабинете главы комиссии проведено санкционированные обыски. Во время указанных следственных действий изъято более 1 млн грн наличными.

Сейчас медик находится в изоляторе временного содержания, прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об отстранении задержанного от должности, наложение ареста на изъятое имущество и, учитывая преклонный возраст и необходимость надзора за прикованной к постели женой, избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Вместе с тем, в рамках уголовного производства проверяется законность утверждения подозреваемым медицинской документации, необходимой для установления инвалидности около 800 гражданам в течение 2018 года. Также проверяются другие лица, которые могут быть сообщниками задержанного.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.