Сейчас в январе-августе текущего года количество получателей государственной субсидированной поддержки уменьшилось в 3,3 раза, а общая сумма назначенных субсидий на оплату ЖКУ - в 6,3 раза и составила 18,8 млн.грн. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в августе 2018 составил 63,8 грн.

Кроме того, 25 тыс. домохозяйств были назначены наличные субсидии для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 75 млн.грн. Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 составил 2850,2 грн.