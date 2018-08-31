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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:543

В Сумах Петропавловский район отключат от воды

КП «Горводоканал» сообщает о том, что работу Ново-Оболонского водозабора будет приостановлено.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ в ночь с 26 на 27 сентября будет приостановлена работа Ново-Оболонской насосной станции.

Водозабор не будет работать с 22:00. В ночное время будет отсутствовать водоснабжение домов района Тимирязевка, ул. Г.Кондратьева, ул.Гамалия, ул.Героев Небесной Сотни, ул.Петропавловская и прилегающих улиц.

После окончания ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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