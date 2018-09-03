В Сумах патрульные нашли водителя, который еще летом снес электроопору Патрульные разыскали и привлекли к ответственности мужчину, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Происшествие случилось 4 августа, на улице Юбилейной. Тогда, около 6 часов утра, неизвестный на автомобиле ВАЗ-2105 не выбрал безопасную скорость, после чего не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на электроопору.

На момент приезда патрульных на место происшествия водитель его оставил в неизвестном направлении. Стражи порядка оформили место ДТП и начали устанавливать виновника происшествия.

Впоследствии, работники отдела розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Сумской области проведя ряд розыскных мероприятий установили мужчину, который был за рулем. Ориентировку по нему передали всем экипажам патрульной полиции.

На днях, на улице Харьковской, патрульные обнаружили данного 18-летнего водителя. На него полицейские составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.