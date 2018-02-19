Вегера – Минаеву: возьму на работу инженером! Экс-мэр согласился

Экс-мэр Сум тут же согласился. Правда, при этом поинтересовался размером заработной платы со всеми надбавками и премиями, а также тем, куда делся Олег Скрипка (начальник ГАИ города Сумы в 2011-2013гг. – Ред.), очевидно занимавший эту должность в КП в последние годы.
Пока без ответа остается вопрос, как на такое антипартийное кадровое решение своего подчиненного отреагируют нынешний мэр Сум Александр Лысенко и его первый зам Владимир Войтенко, в отношении которых в основном и строится критика со стороны их «попередника» в фейсбуке.
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