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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Вегера – Минаеву: возьму на работу инженером! Экс-мэр согласился

В ответ на нещадную критику дорожных работ по улице 20 лет Победы со стороны Геннадия Минаева директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера предложил ему вместо пиара в социальных сетях прямо с завтрашнего дня занять вакантную должность инженера по безопасности движения в своем КП и выразил уверенность в том, что тот покажет себя с лучшей стороны.

Экс-мэр Сум тут же согласился. Правда, при этом поинтересовался размером заработной платы со всеми надбавками и премиями, а также тем, куда делся Олег Скрипка (начальник ГАИ города Сумы в 2011-2013гг. – Ред.), очевидно занимавший эту должность в КП в последние годы.

Пока без ответа остается вопрос, как на такое антипартийное кадровое решение своего подчиненного отреагируют нынешний мэр Сум Александр Лысенко и его первый зам Владимир Войтенко, в отношении которых в основном и строится критика со стороны их «попередника» в фейсбуке.

Общество Александр Вегера Геннадий Минаев

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