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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34123

Сумчанам не видать газа до конца недели

Только к концу рабочей недели газоснабжение в Сумах и Сумской районе будет восстановлено полностью.

В этом заверили представители ПАО «Сумыгаз» во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Говоря об аварии на газопроводе, которая произошла 21 сентября в Сумах в районе Барановки, начальник Сумского отделения ПАО «Сумыгаз» Олег Радченко сообщил, что пожар ликвидирован, уже отремонтирована канализация, где стоял шаровой кран, и сегодня начали работы по закачке газа в трубопровод.

«Завтра, 26 сентября, начинаем пуск газа. В Сумском районе у нас пока отключены от газоснабжения 3500 абонентов, а в Сумах - 2000, - говорил он. - До пятницы-субботы все населенные пункты будут с газом».

Общество Авария на газопроводе

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