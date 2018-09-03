Сумчанам не видать газа до конца недели Только к концу рабочей недели газоснабжение в Сумах и Сумской районе будет восстановлено полностью.

В этом заверили представители ПАО «Сумыгаз» во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Говоря об аварии на газопроводе, которая произошла 21 сентября в Сумах в районе Барановки, начальник Сумского отделения ПАО «Сумыгаз» Олег Радченко сообщил, что пожар ликвидирован, уже отремонтирована канализация, где стоял шаровой кран, и сегодня начали работы по закачке газа в трубопровод.

«Завтра, 26 сентября, начинаем пуск газа. В Сумском районе у нас пока отключены от газоснабжения 3500 абонентов, а в Сумах - 2000, - говорил он. - До пятницы-субботы все населенные пункты будут с газом».