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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5265

На Сумщине отремонтировали 5,5 км сельской дороги

На Конотопщине отремонтировали участок дороги Семяновка – Дубовязовка – Сулимы.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко проинспектировал качество выполненных работ.

«Казалось бы, это небольшое событие в пределах нашей области, но оно очень важно для жителей Дубовязовской объединенной громады, - отметил чиновник. - Мы обещали это руководству вашей ОТГ, поэтому при содействии народных депутатов от Сумщины, вместе с областным советом выполнили свое обещание. Сегодня ремонтируются дороги практически во всех районах области, особенно в сельской местности».

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Сумской области Ивана Романюка, осуществлен текущий ремонт 5,5 километра дороги Семяновка – Дубовязовка - Сулимы. Из государственного бюджета было выделено 12 млн грн, 2 млн грн предусмотрели в областном бюджете. Немного добавила и Дубовязовская ОТГ.

Глава Дубовязовской ОТГ Тамара Марусиченко сообщила, что очень долго эта дорога была в неудовлетворительном состоянии. Жители громады ждали ее ремонта с нетерпением, ведь долгое время автобус «Конотоп - Дубовязовка», который ранее курсировал по этой дороге, вынужден был объезжать другой трассой.

«Сейчас мы восстановили движение автобуса и очень благодарны всем причастным за то, что все вместе мы делали все, выделили средства и буквально за полмесяца сделали дорогу, - говорила она. - Жизнь людей стала действительно комфортной, потому что теперь удобнее добираться до работы, учебных заведений, районного центра».

Общество Дубовязовская ОТГ Конотопский район Николай Клочко Ремонт дорог

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