Опять мошенники под видом налоговиков требуют деньги у предпринимателей Главное управление ГФС в Сумской области сообщает налогоплательщикам, что на территории области снова активизировались телефонные мошенники.

С телефонных номеров 095-731-58-62 и 095-344-08-83 аферисты звонят налогоплательщикам, представляясь работниками фискальной службы, требуют деньги за непроведение проверки финансовой деятельности, или за совершение других неправомерных действий.

В случае невыполнения ихних требований угрожают «большими проблемами».

Фискалы предупреждают, что действия мошенников рассчитаны на доверчивых собеседников, а доверие к аферистам наносит значительный ущерб субъектам хозяйствования и дискредитирует органы фискальной службы Сумщины.

Поэтому, в случае получения таких звонков необходимо срочно обращаться в Главное управление Национальной полиции в Сумской области по телефону 102, сообщает Пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.