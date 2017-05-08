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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гимнастки отличились сразу на двух турнирах

На выходных воспитанницы Сумской областной федерации эстетической гимнастики принимали участие в двух турнирах в Виннице.

Открытый чемпионат ВФСО «Украина» и Всеукраинский турнир «Подольские звезды» проходил 22-23 сентября.

На турнире «Подольские звёзды» в категории 6-8 лет команда «Грация Флай» заняла первое место, в категории 8-10 лет «Грация Angel» біла первой, а «Грация Gold» - второй. В категории 10-12 лет первое место заняла «Грация Beauty». В категории 12-14 лет 3-е место заняла «Грация Miss».

В турнире ВФСО «Украина» в категории 12- 14 лет «Грация Beauty» заняла второе место. В категории 8-10 лет «Грация Angel» была второй, «Грация Gold» заняла 3-е место. В категории 6-8 лет «Грация Флай» стала 2-е место.

Спорт Эстетическая гимнастика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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