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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19392

Сумчане пригласили мэра Лысенко посмотреть состояние их двора (видео)

Жители дома № 22 на проспекте имени Михаила Лушпы приглашают сумского мэра Александра Лысенко на встречу, которая состоится 29 сентября в 12:00 во дворе их дома на баскетбольной площадке.

Целью проведения данного мероприятия является обсуждение проблемных вопросов благоустройства придомовой территории, а также определение приоритетных направлений для улучшения инфраструктуры их двора.

Общество Евродворы

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На Химгородке взялись за евродворы
20.09.2018 17:12

На Химгородке взялись за евродворы

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Сумчанам пообещали евродвор в следующем году, может быть
19.09.2018 14:14

Сумчанам пообещали евродвор в следующем году, может быть

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Дорожное покрытие Интернационалистов 59а, 57в, 59б»....

В Сумах выгрузили европлитку прямо на клумбу
04.09.2018 14:19

В Сумах выгрузили европлитку прямо на клумбу

Работники, делающие очередной евродвор в Сумах, не нашли лучшего места для поддонов с плиткой, чем клумб, высаженная местными жителями....

В сумских евродворах забывают о европандусах
01.08.2018 13:59

В сумских евродворах забывают о европандусах

Ремонт двора на ул. Соборная, 32, инициированный мэром Сум Александром Лысенко, проходит с нарушением строительных норм....

Сумские евродворы превратились в евроканалы
24.07.2018 10:18

Сумские евродворы превратились в евроканалы

Сумчане предлагают жителям евродворов выдавать еще и евролодки....

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«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
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CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
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«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
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CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
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CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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