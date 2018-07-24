Сумчане пригласили мэра Лысенко посмотреть состояние их двора (видео)

Целью проведения данного мероприятия является обсуждение проблемных вопросов благоустройства придомовой территории, а также определение приоритетных направлений для улучшения инфраструктуры их двора.
На Химгородок вместе с дорогами во дворах привели в порядок и тротуары вокруг....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Дорожное покрытие Интернационалистов 59а, 57в, 59б»....
Работники, делающие очередной евродвор в Сумах, не нашли лучшего места для поддонов с плиткой, чем клумб, высаженная местными жителями....
Ремонт двора на ул. Соборная, 32, инициированный мэром Сум Александром Лысенко, проходит с нарушением строительных норм....
Сумчане предлагают жителям евродворов выдавать еще и евролодки....