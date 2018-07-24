Сумчане пригласили мэра Лысенко посмотреть состояние их двора (видео) Жители дома № 22 на проспекте имени Михаила Лушпы приглашают сумского мэра Александра Лысенко на встречу, которая состоится 29 сентября в 12:00 во дворе их дома на баскетбольной площадке.

Целью проведения данного мероприятия является обсуждение проблемных вопросов благоустройства придомовой территории, а также определение приоритетных направлений для улучшения инфраструктуры их двора.