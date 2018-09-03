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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:28232

ПФК «Сумы» бесславно вылетел из кубка Украины

Сегодня, 25 сентября, в Сумах прошла игра 1/16 финала кубка Украины по футболу.

UA:СУМИ

ПФК «Сумы» принимал на «Юбилейном» львовские «Карпаты». Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0. Забивали Голодюк (32-ая минута), Родриго Варгас (57-ая) и Гуцуляк (73-ая).

Спорт Кубок Украины по футболу ПФК «Сумы» Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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