ПФК «Сумы» бесславно вылетел из кубка Украины

ПФК «Сумы» принимал на «Юбилейном» львовские «Карпаты». Игра завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0. Забивали Голодюк (32-ая минута), Родриго Варгас (57-ая) и Гуцуляк (73-ая).
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