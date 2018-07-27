«Food Centre-СумДУ» снова победил Во вторник объединённая команда «Food Centre-СумДУ» провела очередной матч в рамках подготовки к старту в Первой лиге чемпионата Украины по футзалу.

В манеже СумГУ подопечные Сергея Песоцкого переиграли «Сумыхимпром-СДПУ» 4:1, сделав результат ещё в первом тайме. Хотя открыли счет «химпромовцы» уже на второй минуте, дальше забивали только «политеховцы». «Food Centre-СумДУ» - «Сумыхимпром-СДПУ» 4:1 Голы: Катеринин, 4, Острога, 6, Мысловский, 16 (дабл-пенальти), Сорока, 17 - Кончаков, 2.