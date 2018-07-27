«Food Centre-СумДУ» снова победил

В манеже СумГУ подопечные Сергея Песоцкого переиграли «Сумыхимпром-СДПУ» 4:1, сделав результат ещё в первом тайме. Хотя открыли счет «химпромовцы» уже на второй минуте, дальше забивали только «политеховцы».
«Food Centre-СумДУ» - «Сумыхимпром-СДПУ» 4:1
Голы: Катеринин, 4, Острога, 6, Мысловский, 16 (дабл-пенальти), Сорока, 17 - Кончаков, 2.
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