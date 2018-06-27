В зоне ООС погиб житель Сумщины В зоне боевых действий на востоке Украины погиб уроженец села Локня Кролевецкого района Владимир Бузовский.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Любовь Чернецкая. Как написали в комментариях к сообщению, трагедия произошла за день до его отпуска, пишет сайт Кролевца.

Трагическое событие подтвердила и представитель волонтерской сообщества «Вместе победим» Наталья Максименко.

Официального подтверждения пока еще нет. Устанавливаются обстоятельства гибели героя.