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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:00578

В зоне ООС погиб житель Сумщины

В зоне боевых действий на востоке Украины погиб уроженец села Локня Кролевецкого района Владимир Бузовский.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Любовь Чернецкая. Как написали в комментариях к сообщению, трагедия произошла за день до его отпуска, пишет сайт Кролевца.

Трагическое событие подтвердила и представитель волонтерской сообщества «Вместе победим» Наталья Максименко.

Официального подтверждения пока еще нет. Устанавливаются обстоятельства гибели героя.

Право Владимир Бузовский Погибший в ООС

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