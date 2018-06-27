В зоне ООС погиб житель Сумщины

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Любовь Чернецкая. Как написали в комментариях к сообщению, трагедия произошла за день до его отпуска, пишет сайт Кролевца.
Трагическое событие подтвердила и представитель волонтерской сообщества «Вместе победим» Наталья Максименко.
Официального подтверждения пока еще нет. Устанавливаются обстоятельства гибели героя.
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