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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской «Феникс» покорил Олимп

На самую высокую гору Греции представители сумского спортклуба инвалидов «Феникс» поднимались и спускались два дня.

Трое членов клуба, среди которых были инвалиды первой и третьей группы, в первый день смогли подняться на вершину Скала (2866 м) и спуститься в базовый лагерь на высоту 2100 м, а уже на следующий день продолжили спуск вниз. Всего было пройдено около 30 км, пишет INVAK.INFO.

Скала - это одна из самых высоких вершин горного массива под названием Олимп. Она, наряду со Скольо и Митикасом, наиболее популярные у путешественников. Митикас - самая высокая вершина (2917 м), но на нее подниматься без специальной альпинистской подготовки и снаряжения очень опасно.

- Возможно и до нас люди с инвалидностью из Украины поднимались на Олимп, но я об этом не нашел информации, - рассказал руководитель спортивного клуба инвалидов «Феникс» Александр Гринка. - Мы давно мечтали об этой горе, и вот мечта сбылась. Для меня это было очень трудное восхождение, оно ни в какое сравнение не идет с Говерлой в Карпатах или Роман-Кошем в Крыму, где мы тоже были. Поэтому для меня и моих друзей, Руслана Сорочинского и Петра Савоника, оно вдвойне приятно. Мы продолжаем следовать нашему клубному девизу «Не бойся жить!».

После подъема в Греции, воодушевленные успехом, сумские фениксовцы через неделю уже вместе с чешскими инвалидами поднялись на самую высокую гору Чехии - Снежка, высота которой 1603 м. «Здесь уже маршрут был легче, поэтому на вершину поднялись девять человек. Среди них были и 65-летние и четырехлетние любители гор», - добавил Александр.

Общество Инвалиды Олимп Феникс

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