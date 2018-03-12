Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32743

В Сумском горсовете станет на одного депутата меньше

Депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Об этом сегодня, 26 сентября, на сессии Сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко. Также будет рассмотрен проект решения по этому поводу.

Напомним: Алексей Рябенков стал депутатом горсовета три года назад, входит во фракцию «БПП «Солидарность». Работал на «Сумском НПО».

Как сообщил «Данкору» депутат, он снимает с себя полномочия, так не может их качественно выполнять в связи с тем, что уже некоторое время работает не в Сумах.

Следующий по партийному списку «БПП» главврач областной детской больницы Игорь Федорович Змысля.

Политика Алексей Рябенков Депутаты горсовета Сложение полномочий Сумской горсовет

По тематике

22.08.2018 14:50

Мэр Сум созывает внеочередную бюджетную сессию

Городской голова Сум Александр Лысенко созывает внеочередную сессию....

25.07.2018 15:10

Земельную комиссию в Сумском горсовете обезглавили

Обвиняемого во взяточничестве депутата Сумского горсовета Вячеслава Степченко вывели из земельной комиссии....

«Батьківщина» в Сумском горсовете сменила главу фракции
23.05.2018 09:52

«Батьківщина» в Сумском горсовете сменила главу фракции

Сегодня, 23 мая, на сессии Сумского горсовета было заявлено о смене руководителя фракции партии ВО «Батьківщина»....

25.04.2018 09:41

Фракция «Батькивщины» в горсовете лишилась двух «штыков»

Депутатов Сумского горсовета Валерия Заику и Ольгу Фирсову исключили из партии и фракции....

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета
12.03.2018 18:55

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета

Депутат Сумского городского совета требовал от предпринимателя 4,5 тыс. долларов США....

view counter
view counter

Статьи

Ballantine’s: об особенностях культового скотча рассказывает Алкомаг ®
Сегодня 12:17
Советы сумской полиции владельцам банковских карт
Сегодня 09:00
Как подобрать контактные линзы ®
Вчера 16:17
Баскетбольные поединки на 777score ®
19.09.2018 13:10
Стан та перспективи розвитку автодоріг Сумської області
19.09.2018 12:05
Как выбрать семена подсолнечника для посева ® 1
17.09.2018 18:55
Бесплатные юристы: максимальное приближение
14.09.2018 17:32
Дмитрий Мурахвер. Факторинг в современных условиях ®
13.09.2018 19:15
Как даются ветеранские сотки: «костьми лягу, но вы эти участки не получите»
12.09.2018 17:02
День фармацевта: в ответе за здоровье людей ®
12.09.2018 12:08
Британці вважають, що гідний соціальний захист неможливий без контролю. А українці? Оприлюднено результати дослідження
12.09.2018 11:44
Александр Соколов: «Высокие тарифы – это наглость чиновников, умноженная на пассивность людей» ®
10.09.2018 11:11
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.