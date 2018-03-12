В Сумском горсовете станет на одного депутата меньше Депутат Сумского горсовета Алексей Рябенков подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Об этом сегодня, 26 сентября, на сессии Сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко. Также будет рассмотрен проект решения по этому поводу.

Напомним: Алексей Рябенков стал депутатом горсовета три года назад, входит во фракцию «БПП «Солидарность». Работал на «Сумском НПО».

Как сообщил «Данкору» депутат, он снимает с себя полномочия, так не может их качественно выполнять в связи с тем, что уже некоторое время работает не в Сумах.

Следующий по партийному списку «БПП» главврач областной детской больницы Игорь Федорович Змысля.