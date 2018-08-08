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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине россиянин бросился под поезд

25 сентября в дежурную часть Середина-Будской полиции поступило сообщение со станции Зерновое, что в 20.15 на 505-м км неизвестный мужчина бросился под поезд.

На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, электропоезд Конотоп-Зерновое сбил 70-летнего гражданина РФ. От полученных множественных переломов мужчина умер на месте. Со слов машиниста, мужчина шел навстречу поезду по параллельным путям, а когда поезд приблизился – бросился под него. Труп направлен в морг. Полиции предстоит выяснить, где жил россиянин и что стало причиной произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию на 25 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 192 человек (в прошлом году на эту же дату – 218).

Право Попал под поезд Россиянин Самоубийство Середина-Буда

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