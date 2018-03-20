«Сумыхимпром» заказал лом вне «Прозорро» на 45 миллионов ПАО «Сумыхимпром» 20 августа заключило соглашение с ООО «Укрспецлом» о закупке лома на 45 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

Договор о поставке лома на условиях СРТ будет действовать до лета 2019 года. В день его заключения заказчик подписал спецификацию на общую сумму 5,25 млн грн о закупке 600 т черных вторичных металлов ДСТУ 4121-2002 видов 501, 10 и 21 по 8750 грн за тонну без НДС. В сентябре эту спецификацию изменили дополнительным соглашением, увеличив общую сумму до 7,17 млн грн, а объем поставки - до 831 т, однако цена за тонну не изменилась.

В марте «Сумыхимпром» заказывал лом другой фирме на 6% дешевле - по 9300 грн/т без НДС, а затем заключал дополнительные соглашения с ценами 8 500-9 300 грн/Т без НДС.

А в 2017 году этот самый «Укрспецлом» продавал «Сумыхимпрому» лом на 22% дешевле - по 7200 грн/т без НДС. Однако тогда это было в полтора раза дороже цен на аукционах ПАО «Укрзалізниця» в 4 800-5 000 грн/т.

Нынешнюю закупку «Сумыхимпром» провел без аукциона в «Прозорро», обнародовав лишь отчет о заключенной сделке. Всего с сентября 2016 года завод таким образом подписал договоров на 1,85 млрд грн из общей суммы сделок в 2,72 млрд грн. Стоимость большинства из них превышала порог для заказчиков в понимании закона «О публичных закупках» на товары и услуги в 200 тыс. грн, после которого нужно проводить открытые торги на одной из авторизованных в «Прозорро» площадок.

Акции «Сумыхимпром» принадлежат Фонду государственного имущества. Однако «Сумыхимпром» нельзя считать заказчиком по закону «О публичных закупках», потому что подпадает под исключение об осуществлении деятельности на промышленной или коммерческой основе, а следовательно, не обязан проводить открытые торги в «Прозорро». При этом параллельно предприятие все же проводит другие закупки путем аукциона в «Прозорро». Так, в целом с сентября 2016 года завод раздал 46,42 млн грн по процедуре «открытые торги» и 824,73 млн грн. по процедуре «открытые торги с публикацией на английском языке».

Сейчас сумской «Укрспецлом» с уставным капиталом 160 тыс. грн зарегистрирован на днепровцев Романа Хромова, а ранее совладельцем был Антон Приходько.

Государственный «Сумыхимпром» со времен Януковича контролируется группой Дмитрия Фирташа через управляющего санацией Игоря Лазаковича, известного как топ-менеджер Фирташа.

Напомним, в 2011 году завод был признан должником - накоплен долги на 1,4 млрд грн. В 2012 году началась процедура санации «Сумыхимпром». Управляющим санацией компании-кредиторы назначили Лазаковича (до октября 2017 года). Фонд госимущества в 2015 году подал в суд о прекращении банкротства «Сумыхимпром», обосновывая это тем, что производство было возбуждено незаконно. Четыре судебные инстанции, последней из которых был Верховный суд, ФГИУ проиграл. Кабмин планирует в 2018 году до президентских выборов продать 26 госкомпаний, среди которых - и «Сумыхимпром».