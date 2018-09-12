В Шостке ВАЗ врезался в дерево

Как сообщили в отделе полиции, на ул. Бульварная столкнулись два автомобиля, один из них выбросило на обочину. Машина врезалась в дерево, пишет Шостка.info.
По данным правоохранителей, никто не пострадал.
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