В Шостке ВАЗ врезался в дерево Сегодня утром, 26 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие в микрорайоне Капсюль Шостки.

Как сообщили в отделе полиции, на ул. Бульварная столкнулись два автомобиля, один из них выбросило на обочину. Машина врезалась в дерево, пишет Шостка.info.

По данным правоохранителей, никто не пострадал.