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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59200

В Шостке ВАЗ врезался в дерево

Сегодня утром, 26 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие в микрорайоне Капсюль Шостки.

Как сообщили в отделе полиции, на ул. Бульварная столкнулись два автомобиля, один из них выбросило на обочину. Машина врезалась в дерево, пишет Шостка.info.

По данным правоохранителей, никто не пострадал.

Право Дтп Шостка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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