В Сумах передали спорный земельный участок школе

«За» проголосовали 26 депутатов (необходимый минимум 22). В решении говорится, что участок передадут школе после того, как департамент обеспечения ресурсных платежей разорвет договор аренды с предпринимательницей Ольгой Крамаренко.
Представитель застройщика пообещал судиться за землю…
Речь идет о земельном участке возле школы № 12 по ул. Засумская, переданный в аренду предпринимателю еще в 2008 году, где было построен одноэтажное временное сооружение – цветочный павильон. Однако два года назад началась так называемая реконструкция павильона, который был полностью снесен, а на его месте вырыт пятиметровый котлован. Тогда руководство школы и родители школьников начали протест против строительства под окнами школы 4-этажный торговый центр, которое то начиналось, то приостанавливалось. Дело дошло даже до перекрытия дороги на Покровской площади, после которого исполком своим решением отменил градостроительные условия и ограничения.
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